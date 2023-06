Daniela Santanché è "pronta a riferire in Aula" sulle accuse di Report

"Sono più di venti anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia e sono assolutamente tranquilla e molto contenta di andare a riferire in Aula. Non so se saranno poi contenti loro". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata dal TG1 sulle polemiche seguite al servizio della trasmissione Report.

"È da quando è nato il Governo che sento dire che ci sono problemi nella maggioranza. Io vivo il Consiglio dei ministri e, dal presidente del Consiglio a tutti i ministri non abbiamo mai avuto crepe, non abbiamo mai avuto litigi", ha proseguito, "a me sembra veramente di essere un marziano a volte, perché leggo sui giornali il racconto di una narrazione che non esiste".

"Fiera e orgogliosa di riferire in Aula"

"Non capisco il rinvio a giudizio perché ad oggi non ho mai ricevuto un avviso di garanzia. Quindi non capisco come si possa parlare di rinvio a giudizio ha poi risposto la ministra rispondendo a chi le chiedeva se "si aspetta un rinvio a giudizio", a margine di un evento sul turismo a Ischia, nella giornata di sabato.

"Se sarà formalizzata la richiesta di riferire in Parlamento sarò fiera e orgogliosa di farlo", ha aggiunto.

Meloni: "L'ho sentita tranquilla e lo sono anche io"

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è favorevole a che Santanché riferisca alla Camera. "Non credo ci sia nessun problema a riferire in Parlamento, sono contenta che la ministra ha dato la sua disponibilità, l'ho sentita tranquilla e lo sono anche io", ha detto prima di ripartire dall'Austria.

"Ho letto ricostruzioni secondo cui addirittura il governo dovrebbe andare a casa, ma rassicuro tutti sul fatto che durerà ancora un po'. Dalle mie parti i desiderata non diventano necessariamente dei fatti", ha concluso la premier.