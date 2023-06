Trionfa il centrodestra in Molise

"Non sarò il Presidente ma il sindaco di questa regione e il mio lavoro sarà volto ad affrontare e problemi che il Molise e i molisani hanno". Sono le parole di Francesco Roberti, sindaco di Termoli e neo eletto alla presidenza della ventesima regione italiana. " Il Molise può cambiare - ha aggiunto - se siamo noi i primi a cambiare. I molisani ci hanno dato fiducia e non la dobbiamo tradire. Sono ansioso di occuparmi delle priorità e non sono preoccupato, per cui si parte senza perdere tempo e con la voglia di far si' che il Molise esista come è esistito oggi. Dedico ai molisani il mio impegno, chi mi conosce sa che non mi risparmio, ma voglio dire a tutti dimostrate che avete a cuore la regione come Silvio Berlusconi aveva a cuore questo posto".

E così il centrodestra ha vinto le elezioni con il candidato Roberti che ha riportato il 62,2% contro il 36,3% di preferenze raccolte dal candidato di centrosinistra e M5s Roberto Gravina.

Anche il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani parla apertamente di una vittoria in Molise. "Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco, ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di buongoverno".

Le congratulazioni di Meloni

"Congratulazioni a Francesco Roberti per la vittoria alle elezioni regionali in Molise" dice Giorgia Meloni che, sempre su Facebook, saluta "un altro grande successo, ottenuto grazie al lavoro del centrodestra unito, che conferma la solidità della coalizione di governo". "Un risultato - riprende il presidente de Consiglio - che ci spinge a continuare verso questa direzione, mantenendo fede alla promessa fatta agli italiani e alla fiducia che i cittadini hanno riposto in noi. Avanti cosi'".