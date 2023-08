Acquazzoni e calo termico nel weekend, poi stabilità

Mese di agosto che inizia con l'alta pressione delle Azzorre disteso tra Atlantico e Mediterraneo. Condizioni di tempo stabile nel complesso in Italia salvo temporali possibili sulle regioni del Nord, specie Alpi, e localmente lungo l'Appennino.

Ma secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, una vasta saccatura atlantica in transito sul Mediterraneo centrale dovrebbe portare acquazzoni e temporali sparsi da Nord a Sud.

Anche le temperature risentiranno di questa passaggio instabile portandosi tra sabato e domenica anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Rimonta dell'alta pressione a seguire ma senza particolari eccessi di caldo in vista.

Ecco le previsioni per oggi:

- AL NORD Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di piogge sparse tra Lombardia e Triveneto, specie settori alpini e prealpini. Al pomeriggio ancora fenomeni anche a carattere di temporale soprattutto sulle Alpi centro-orientali, variabilità asciutta altrove. Migliora ovunque dalla serata.

- AL CENTRO Tempo per lo più stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche acquazzone o temporale pomeridiano sull'Appennino centrale. Ampie schiarite dalla serata.

- AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche isolata pioggia possibile nel pomeriggio tra Molise, Puglia e Basilicata, nubi sparse e schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in generale lieve diminuzione.

Ed ecco le previsioni meteo per domani:

- AL NORD Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con addensamenti da nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con addensamenti a ridosso delle Alpi e soleggiato sugli altri settori. Piogge in arrivo tra la serata e la notte, specie sui settori alpini ma con locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti.

- AL CENTRO Tempo stabile sulle regioni del Centro al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con locali addensamenti in formazione nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Locali piogge nella notte in arrivo sull'alta Toscana.

- AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione di rilievo attesa al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in aumento al Centro e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve calo sul resto d'Italia, massime stabili o in generale lieve diminuzione.