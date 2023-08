Bel tempo anche dopo ferragosto, qualche nuvola al nord

Cieli sereni o poco nuvolosi, anche se non mancano isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campani e Calabria. Il cielo però tornerà a essere sereno, con le temperature massime in leggero aumento.

Prosegue l'onda lunga del bel tempo ferragostano sull'Italia. Le previsioni del Centro meteo italiano per domani, 17 agosto, vedono al Nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Appennino settentrionale, con piogge e temporali sparsi.

In serata residue precipitazioni sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al Centro al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e locali temporali nelle zone interne della Toscana, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Al Sud e su Sicilia e Sardegna cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste Tirreniche peninsulari.

Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Calabria, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in rialzo al sud, stazionarie altrove. Massime in generale lieve aumento.

Le previsioni nella capitale e per il Lazio

A Roma cieli sereni al mattino. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con assenza di nuvolosità. In serata non sono previste variazioni con tempo ancora stabile. Temperature comprese tra +20 C e +37 C. Nel Lazio nuvolosità bassa al mattino lungo i settori costieri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Viterbese e basso Lazio. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Le previsioni delle altre regioni

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati o, al più, poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Abruzzo

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati o, al più poco, nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Marche

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Emilia Romagna

Cieli soleggiati al mattino. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con rovesci sparsi, nessuna variazione su coste e pianure. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Veneto

Tempo stabile su tutta la regione al mattino. Al pomeriggio atteso un incremento dell'instabilità su Alpi e Prealpi, sereno su coste e pianure. Tempo in prevalenza stabile in serata e in nottata.

Friuli Venezia-Giulia

Tempo stabile su tutta la regione al mattino. Al pomeriggio atteso un incremento dell'instabilità su Alpi e Prealpi, sereno su coste e pianure. Tempo in prevalenza stabile in serata e in nottata.

Trentino Alto-Adige

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi. In serata residue precipitazioni su tutta la regione, migliora nella notte.

Lombardia

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini e pedemontani, in sconfinamento sulla pianura Padana. In serata residue precipitazioni sull'arco alpino, migliora nella notte

Piemonte

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi in formazione. In serata residue precipitazioni sull'arco alpino, migliora nella notte.

Valle d'Aosta

Tempo stabile al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata con cieli nuovamente sereni.

Liguria

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni.

Toscana

Nuvolosità bassa al mattino sulle coste settentrionali, sereno altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni ovunque.

Calabria

Nuvolosità bassa al mattino sulle coste tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto, salvo isolati piovaschi in Appennino. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni.

Campania

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Sicilia

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Sardegna

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Puglia

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Molise

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Basilicata

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.