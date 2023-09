Torna il caldo nel weekend, picchi fino a 33 gradi

Con il mese di settembre ci lasciamo alle spalle l'estate e inizia l'autunno meteorologico ma la nuova stagione parte pero' senza particolari strappi e anzi il clima sarà ancora tipicamente estivo per diversi giorni. Un robusto campo di alta pressione andrà infatti rafforzandosi tra Europa e Mediterraneo nel corso del weekend con tempo stabile e temperature in rialzo sull'Italia.

Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano la prossima settimana all'insegna dell'estate settembrina, farà caldo di giorno ma senza particolari eccessi e con massime intorno a +30/33 gradi. Poche variazioni dunque nella prima decade di settembre che molto probabilmente sarà all'insegna della stabilità.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord

Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati, locali piogge solo sulle coste dell'alto Adriatico. Poche variazioni tra pomeriggio e sera quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

Al Centro

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo nel pomeriggio sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto in serata con nuvolosità e schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile anche nel pomeriggio ma con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne, locali temporali su Puglia e Sicilia orientale. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie o in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord

Al mattino locali piogge sul Piemonte, asciutto altrove con nubi medio-alte in transito. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale rialzo.

Previsioni meteo per domenica:

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli per lo più sereni al mattino. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche addensamento altro in transito a partire dal Nord-Est.

Al Centro

Tempo stabile al Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nessuna variazione con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata sulle regioni del Sud, qualche addensamento in più su Sicilia e Sardegna ma sempre con tempo asciutto. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.