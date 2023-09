Sole protagonista quasi ovunque, oggi possibili piogge al Sud

La prima settimana di settembre inizia con un vasto e robusto campo di alta pressione sull'Europa centrale. Questo porta condizioni meteo stabili ma anche caldo anomalo con temperature fino a 12-14 gradi sopra media tra Francia, Isole Britanniche e Paesi Bassi. Condizioni meteo stabili anche in Italia ad eccezione delle regioni meridionali dove il transito di una piccola goccia d'aria fredda in quota porterà qualche temporale nel corso dei prossimi giorni, specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature che sulla nostra Penisola resteranno intorno alle medie del periodo o anche di qualche grado sotto al Sud. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano la persistenza di un vasto anticiclone sull'Europa anche nel secondo weekend di settembre.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Il rinforzo dell'alta pressione porta condizioni di tempo stabile su tutti i settori del Nord dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio per addensamenti alti in transito. Nessuna variazione in serata e nottata.

AL CENTRO

Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di velature, localmente compatte sui settori adriatici. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino e al pomeriggio sulle regioni del Sud ma con nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni peninsulari e qualche velatura sulle Isole. Non si escludono locali fenomeni pomeridiani sull'Appennino calabrese. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite. Temperature minime in generale aumento e massime in generale diminuzione salvo una lieve flessione positiva su Sardegna e settori tirrenici.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Tempo stabile al mattino con maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana, sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolati piovaschi sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia con piogge e temporali sparsi. Residue piogge in serata sui medesimi settori, asciutto altrove. Temperature minime in aumento al nord, in calo al centro-sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.