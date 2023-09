Il caldo non molla la presa, ma un potente ciclone sfiora il Sud

Il vortice depressionario in approfondimento sullo Ionio sta assumendo caratteristiche di un ciclone mediterraneo. Questo ha già portato una pesante ondata di maltempo sulla Grecia dove si sono avute alluvioni importanti. Nei prossimi giorni sfiorerà l'Italia portando condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali ma senza particolari criticità.

Acquazzoni e temporali interesseranno soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per il secondo weekend di settembre ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano condizioni meteo stabili e praticamente soleggiate ovunque. Temperature in aumento con valori sopra media anche per l'inizio della prossima settimana quando proseguirà indisturbata questa estate settembrina.

Ecco le previsioni per oggi:

NORD

Giornata completamente stabile sulle regioni settentrionali con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali ed innocui addensamenti sulle Alpi centro-occidentali. In serata non sono previste variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti nelle zone interne dell'Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo piu' soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

SUD E ISOLE

Al mattino piovaschi e locali temporali tra Calabria e Sicilia orientale, nuvolosità e schiarite altrove e ampi spazi di sereno su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni ancora sugli stessi settori. Tra la serata e la notte qualche fenomeno in arrivo anche su Puglia e Basilicata, invariato altrove. Temperature minime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo su regioni ioniche e Sicilia; massime in generale e lieve rialzo su tutta l'Italia.

Le previsioni meteo per domani:

NORD

Tempo pienamente stabile con cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo isolati addensamenti sulle Alpi occidentali.

CENTRO

Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Tempo ancora asciutto nel corso delle ore notturne, con assenza prevalente di nuvolosità.

SUD E ISOLE

Al mattino isolati piovaschi tra Basilicata e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in formazione sulle regioni peninsulari; qualche pioggia possibile anche sulla Sicilia orientale. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale rialzo.