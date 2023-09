Nel weekend tempo stabile e caldo sopra medie stagionali

Written by Redazione Ambiente

Tempo stabile al mattino al Sud ma con locali addensamenti su Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Poche variazione nel pomeriggio con cieli sereni ovunque, innocui addensamenti solo sulla Sicilia. Ampie schiarite ovunque tra la sera e la notte. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro Italia dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite.

Giornata all'insegna del tempo stabile al Nord con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serate e nottata con ampie schiarite ovunque.

Residui acquazzoni o temporali saranno ancora possibili all'estremo Sud, specie nella giornata di Sabato. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano anche per la prossima settimana condizioni meteo stabili e clima quasi estivo con massime diffusamente superiori ai +30 gradi.

Si prepara un weekend all'insegna del tempo stabile e del clima caldo per la nostra Penisola. Il cuore dell'anticiclone si sposterà infatti dall'Europa centrale verso il Mediterraneo portando valori di temperatura anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie specie sulle regioni del Centro-Nord.

