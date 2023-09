Nuvole e piogge fino al weekend, che riporta il caldo

Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che tende a ritirarsi verso sud mentre un piccolo cavetto d'onda aumenta l'instabilità al Nord.Prossimi giorni che vedranno condizioni meteo a tratti instabili sulle regioni settentrionali con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi tra venerdì e sabato. Qualche precipitazionepotrebbe interessare anche le regioni del Centro mentre al Sud prevarrà la stabilità. Con l'arrivo del terzo weekend di settembre ecco che una saccatura depressionaria affonderà verso la Penisola Iberica incentivando la risalita di aria calda verso l'Italia. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano anomalie positive di temperature anche di 6-8 gradi tra domenica e l'inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Alpi e Prealpi, più asciutto sul bacino del Po. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni sparse.

Al Centro Nuvolosità compatta al mattino tra Lazio e Abruzzo, velature in transito altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole Al mattino piogge in transito tra Campania e Molise, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne della Sardegna, nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al centro-sud, in diminuzione al nord; massime stabili o in calo su tutta la penisola. AGI