Fine settimana all'insegna del maltempo e calo delle temperature

Prima fase perturbata in azione sulla nostra Penisola con acquazzoni e temporali al Nord e anche lungo le regioni tirreniche. Confermata tra venerdì e sabato un secondo impulso instabile con precipitazioni che interesseranno un pò tutta l'Italia.

Il prossimo weekend sarà dunque all'insegna dell'instabilità prima al Centro-Nord e poi sulle regioni del Sud quando da domenica inizierà a isolarsi una goccia fredda tra Italia e Balcani.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la prima parte della prossima settimana temperature di poco sotto media e condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali. Un vasto anticiclone in espansione sull'Europa porterà invece maggiore stabilità al Nord Italia con temperature in generale rialzo.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi:

- Al Nord - Al mattino piogge e temporali sparsi, più intensi in Lombardia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Alpi, Prealpi e Liguria, più asciutto altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo insistente sui medesimi settori; poco nuvoloso in Emilia Romagna.

- Al Centro - Al mattino piogge e temporali lungo la fascia Tirrenica, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora isolate precipitazioni sulle coste della Toscana e del basso Lazio, poco o irregolarmente nuvoloso sui restanti settori. In serata tempo in generale miglioramento con velature in transito ovunque.

- Al Sud e sulle Isole - Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni di rilievo associate. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo aperture sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Queste le previsioni meteo per domani:

- Al nord - Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio insiste il maltempo con acquazzoni e temporali, migliora al Nord-Ovest. In serata ancora fenomeni tra Triveneto e Lombardia, specie sui settori alpini, variabilità asciutta altrove.

- Al Centro - Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo dei fenomeni sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio locali acquazzoni possibili sul versante tirrenico, invariato altrove. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali in arrivo, più intensi sul versante tirrenico.

- Al Sud e sulle Isole - Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare tra Sardegna, Campania e Molise e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piovaschi possibili su Sardegna e Campania, soleggiato altrove. In serata acquazzoni sparsi in arrivo sulla Sardegna, asciutto sulle altre regioni con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve rialzo al Centro-Sud. AGI