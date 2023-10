María Corina Machado vince le primarie dell'opposizione venezuelana con il 93,13% dei voti

Così, il presidente della Commissione Nazionale delle Primarie (CNdP), Jesús María Casal, ha annunciato che la candidata di Vente Venezuela e favorita nei sondaggi, María Corina Machado, ha vinto la corsa con il 93,13% dei voti, più di 500.000, con 26,6 % dei minuti esaminati.

Da parte sua, il candidato di Azione Democratica (AD), Carlos Prosperi, ha ottenuto 28.453 consensi da parte degli elettori (4,75%). Al terzo posto Delsa Solórzano, di Encuentro Ciudadano, con 4.565 voti (0,67%).

Chi è María Corina Machado, l'avversaria eletta per contrastare il regime di Nicolás Maduro nel 2024

María Corina Machado ha vinto con ampio margine le primarie dell’opposizione in Venezuela e, se il regime confermerà finalmente il calendario elettorale, sarà la candidata unitaria di tutta l’opposizione alle elezioni presidenziali del 2024.

Ingegnere industriale, specialista in finanza presso l'Istituto di studi superiori in amministrazione e laureato nel programma Leader mondiali in politiche pubbliche presso l'Università di Yale, Machado ha una lunga storia nella politica venezuelana.

La sua incursione nell'argomento è avvenuta 23 anni fa, anche se ci sono voluti due anni perché diventasse ampiamente noto. I suoi primi passi furono nel 2002, quando co-fondò l’organizzazione non governativa Súmate, che garantiva la trasparenza elettorale e la partecipazione dei cittadini.

Fin dal primo momento, Machado, 56 anni, ha chiarito la sua posizione anti-chavista e la sua determinazione a porre fine alla sua corruzione e alla sua gestione. Così, nel 2004, Súmate promosse la raccolta di circa quattro milioni di firme per il referendum revocatorio contro l'allora presidente Hugo Chávez.

Nel 2010, con il maggior numero di voti tra i deputati, è stata eletta deputata all'Assemblea nazionale per lo stato di Miranda ed è entrata in carica un anno dopo.

Poi, nel 2012, ha fondato il partito Vente Venezuela – che mantiene tuttora – e si è candidata alle primarie presidenziali organizzate dalla Tavola rotonda dell’Unità Democratica – allora un’alleanza di partiti di opposizione – anche se la sua prestazione è stata scarsa. È arrivato terzo con appena il 3,81% dei voti, contro Henrique Capriles, candidato alla Primero Justicia, che ha vinto con il 64,33%.

Ciò, tuttavia, non l’ha fermata nella sua lotta contro il chavismo e nel chiedere il ripristino dell’ordine democratico nel paese, e nel febbraio 2014 ha lanciato un’ondata di proteste nota come “The Exit”. Questa iniziativa fu organizzata dal fondatore del partito Voluntad Popular, Leopoldo López, e da Antonio Ledezma, di Alianza al Bravo Pueblo, e raggiunse una tale portata che durò fino al giugno di quell'anno.