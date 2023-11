Ancora maltempo sulla Penisola con pioggia e temporali

Ancora maltempo nella prima settimana di novembre con almeno due impulsi instabili entro il prossimo weekend sull'italia. La situazione sinottica in apertura di questa settimana vede ancora una vasta e profonda circolazione depressionaria posizionata tra Atlantico, isole Britanniche e mare del Nord. Tra martedì e mercoledì è previsto un primo impulso instabile verso il Mediterraneo con tempo in peggioramento sull'Italia: precipitazioni sparse da nord a sud ma localmente piu' intense su regioni centrali, Sardegna e Campania.

Sotto il profilo termico, la Penisola risulta al momento divisa in due con valori sopra la media al Sud, ma entro meta' settimana il calo termico interesserà tutti i settori con clima tipicamente autunnale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano poi un secondo passaggio perturbato sul finire della settimana con maltempo prima al centro-nord e poi al sud. È possibile un ritorno dell'anticiclone a seguire, ma la distanza temporale ci impone massima cautela.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, foschie e nubi basse in pianura Padana. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulla Liguria di Levante e al nord-est, con neve sulle Alpi oltre i 1700 metri. In serata ancora qualche fenomeno su Liguria di Levante e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sul versante tirrenico con locali fenomeni sui rilievi appenninici. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse sulle regioni del versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, sole prevalente sulla Sicilia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno anche sulle regioni ioniche, ancora variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo sulla Sardegna e nella notte anche sulla Campania, nessuna variazione sulle altre regioni. Temperature stabili o in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Nuvolosita' irregolare in transito al mattino con isolati piovaschi tra Lombardia e Veneto. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulle regioni nord-orientali, neve sulle Alpi dai 1300 metri. In serata ancora residue nevicate sulle Alpi orientali dai 1100 metri, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO Maltempo al mattino con piogge ed acquazzoni specie tra basso Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, più asciutto sulla Toscana. In serata isolate piogge ancora tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile salvo piogge sparse tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con ampie schiarite tra Calabria e Sicilia. In serata maltempo che insiste su Molise, Campania e Sardegna con piogge sparse, variabile altrove. Temperature minime generalmente stazionarie, massime in diminuzione da nord a sud. AGI