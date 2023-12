Nuvole e pioggia, ma dal weekend cambia tutto

Un promontorio anticiclonico si espande sul Mediterraneo occidentale interessando in parte anche la nostra Penisola. Condizioni meteo che risultano nel complesso più stabili ma con molte nuvole anche basse soprattutto al Centro-Nord. Nei prossimi giorni non esclusa anche qualche debole pioviggine soprattutto sui settori occidentali. Nella seconda parte della settimana ecco invece l'arrivo di una saccatura depressionaria la quale porterà un po' di maltempo prima al Nord e poi al Centro-Sud entro venerdì.

Il tutto sarà accompagnato anche da un generale calo delle temperature che torneranno in linea con le medie o anche poco al di sotto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano poi dal weekend l'instaurarsi di un vasto e robusto campo di alta pressione sui settori occidentali del continente. Questo potrebbe portare una nuova fase asciutta e un aumento delle temperature.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord - Al mattino tempo stabile ma con cieli coperti diffusamente, isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la pianura Padana, Liguria e Triveneto.

Al Centro - Al mattino nuvolosità compatta su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile. In serata ancora coperto su tutti i settori ma senza fenomeni associati.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino nuvolosità compatta su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile. In serata ancora coperto su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Temperature minime in rialzo al nord e sulla Sicilia, stabili o in calo altrove. Massime in diminuzione al centro-nord, stabili o in rialzo al sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord - Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con deboli precipitazioni tra Liguria e Romagna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata peggiora con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi fin verso i 1400-1600 metri.

Al Centro - Al mattino pioviggini sparse sulla Toscana, coperto ma asciutto altrove. Al pomeriggio stabilità diffusa ma ancora con cieli nuvolosi. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana e Umbria, variabile sulle restanti regioni.

Al Sud e sulle Isole - Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio, con maggiori addensamenti sulle regioni Tirreniche. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse; fenomeni attesi anche sulla Campania nella notte. Temperature minime e massime in rialzo al centro-sud; stazionarie o in lieve calo al nord. AGI