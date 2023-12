Perturbazioni in arrivo, poi seguirà un vasto anticiclone

Una perturbazione di origine atlantica si muove sull'Europa avvicinandosi al Mediterraneo dove è in atto un peggioramento delle condizioni meteo. Prossime ore che vedranno precipitazioni sparse soprattutto sulle regioni settentrionali, più intense al Nord-Est. Fenomeni che nei prossimi giorni raggiungeranno anche il Centro-Sud accompagnati anche da un generale calo delle temperature. Valori che per il prossimo weekend dovrebbero risultare anche di qualche grado sotto media specie sulle regioni meridionali. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano comunque l'espansione di un vasto e robusto campo di alta pressione sui settori occidentali del continente con l'arrivo del terzo weekend di dicembre. Prossima settimana che anche sull'Italia potrebbe vedere clima mite e condizioni meteo nel complesso stabili.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest, per lo piu' invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni tra Emilia Romagna e Triveneto e neve sulle Alpi fin verso i 1000-1200 metri, asciutto altrove con addensamenti bassi e compatti.

Al Centro

Al mattino locali piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con nuvolosita' irregolare. Al pomeriggio fenomeni in estensione al Lazio settentrionale. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 1500-1700 metri. 3

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane ma con nuvolosita' irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi. Nella notte piogge in arrivo anche tra Campania e Molise. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord-Ovest e in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino cieli irregolarmente coperti lungo la Pianura Padana per nubi basse, maggiori spazi di sereno al nord-ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse lungo la Val Padana.

Al Centro

Precipitazioni sparse al mattino specie sui versanti Tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge diffuse e neve a quote alte in Appennino. In serata residue precipitazioni in Abruzzo con quota neve in calo, schiarite altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio coperto anche sulla Sicilia, con piogge sui versanti occidentali, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni che insistono su tutti i settori ed anche a sud della Sardegna; neve in calo fin verso i 1200-1400 metri. Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva delle temperature massime al nord. AGI