Milei convoca Congresso per nuovo pacchetto shock in Argentina

Written by Redazione Esteri

Rate this item

Con questa legge, l'esecutivo del presidente ultraliberista punta a revocare la riduzione dell'imposta per la maggioranza dei lavoratori promossa dall'ex ministro dell'Economia e candidato peronista alla presidenza, Sergio Massa. Ansa

Anche la riforma dell'Irpef non poteva rientrare nel Dnu, perché si riferisce alle tasse e dovrà essere discusso alla Camera dei deputati, come prevede la Costituzione.

Nel nuovo disegno di legge sono incluse modifiche che non possono essere apportate tramite Dnu, come ad esempio quelle al regime fiscale.

Il presidente argentino, Javier Milei, ha formalizzato la convocazione di sessioni straordinarie del Congresso dal 26 dicembre al 31 gennaio 2024 per discutere un pacchetto di iniziative promosse dal suo governo, tra cui la riforma dello Stato e dell'imposta sul reddito, nonché l'istituzione del sistema di voto unico, già approvato alla Camera e che ora dovrà essere discusso al Senato.

More in this category: