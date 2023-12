Settimana uggiosa ma stabile, maltempo nel weekend

La situazione sinottica vede la presenza di un promontorio d'alta pressioneposizionato tra Europa occidentale e bacino Mediterraneo, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Questo porta stabilità ma in un contesto uggioso, con nebbie e nubi basse specie al Centro-Nord. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un flusso perturbato più invadente verso gli ultimissimi giorni del mese; da venerdì attesa qualche precipitazione specie sulle regioni del NordItalia e sui versanti Tirrenici. Possibile fase di maltempo più consistente verso i primi giorni del 2024, ma e' ancora presto per scendere nel dettaglio.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Tempo stabile al mattino ma con molte nubi basse specie sui settori costieri e su quelli di pianura. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso, salvo isolati piovaschi sulla Liguria.

AL CENTRO Nuvolosità irregolare al mattino specie tra Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità specie sulle zone interne della Toscana, sereno altrove. In serata e in nottata atteso un aumento della nuvolosità bassa su Toscana, Umbria e settori costieri Marchigiani; tempo invariato altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Giornata all'insegna del tempo stabile con qualche innocuo addensamento specie sulle Isole Maggiori. Tempo che non subirà nessuna variazione anche nel corso delle ore notturne, dove avremo un aumento di nubi basse specie tra Sicilia meridionale e Puglia. Temperature minime in generale diminuzione e massime stazionarie.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria con possibili pioviggini, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso, salvo isolati piovaschi sulla Liguria.

AL CENTRO Nuvolosità irregolare al mattino specie tra Toscana, Umbria e coste adriatiche, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità ma con tempo asciutto, spazi di sereno in Appennino. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo, con assenza di piogge ma con presenza di nubi basse.

AL SUD E SULLE ISOLE Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane. Tempo che non subirà nessuna variazione anche nel corso delle ore serali e notturne, dove avremo però un aumento di nubi basse. Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo sul resto d'Italia, massime stazionarie o in generale lieve diminuzione. AGI