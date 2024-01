Nove anni fa ci lasciava Pino Daniele, il messaggio social della figlia Sara

"Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me" scrive Sara su Instagram.

"Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me". Con queste parole Sara, terzo genita del cantautore Pino Daniele ricorda nel nono anniversario dalla scomparsa l'amato papà in un post affidato a Instagram.

Pino Daniele fu colto da un infarto nella sua villa in Toscana, il 4 gennaio 2015, e morì tentando una corsa disperata verso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove era in cura.

Il post della figlia ha ricevuto più di 1500 commenti, tra cui molti di personaggi noti come Nicola Savino che scrive "tutti i giorni la sua musica, sempre", di Arianna Mihajlovich che posta semplicemente un cuore, ma anche tante persone comuni che ricordano il legame indissolubile dell'artista con Napoli. AGI