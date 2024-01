Weekend dell'Epifania con piogge e temporali

Con l'inizio della prossima settimana aria via via più fredda affluirà verso il Mediterraneo centrale portando le temperature a scendere al di sotto delle medie del periodo specie al Centro-Nord.

Peggioramento meteo in arrivo sull'Italia con piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni del Nord e poi anche quelle del Centro. Come anticipato il weekend dell'Epifania sarà all'insegna del maltempo su buona parte della Penisola con fenomeni localmente anche intensi e neve sia sulle Alpi che lungo l'Appennino. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano una maggiore dinamicità per le prossime settimane con colate di aria artica anche importanti che potrebbero raggiungere l'Europa. Con l'inizio della prossima settimana aria via via più fredda affluirà verso il Mediterraneo centrale portando le temperature a scendere di qualche grado al di sotto delle medie del periodo specie al Centro-Nord. Non escluso poi entro metà settimana un secondo impulso instabile con possibilità anche di neve a bassa quota, da valutare comunque nei prossimi giorni.

Previsioni meteo

Previsioni meteo per sabato 6 gennaio

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, fenomeni più intensi sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con deboli precipitazioni sparse; più asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora ancora piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Neve fino a 700-1000 metri sulle Alpi e fino ai 1000-1300 metri in Appennino.

Al Centro

Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse su tutte le regioni. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole con fenomeni diffusi. Neve oltre i 1500-1700 metri tra Lazio e Abruzzo.

Al Sud E Sulle Isole

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli nuvolosi e piogge diffuse, anche intense sulle coste Tirreniche e sul Salento. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Neve fin verso i 800-1200 metri sulla Sardegna. Temperature minime e massime in diminuzione da nord a sud.

Previsioni meteo per domenica 7 gennaio

Al Nord

Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli nuvolosi associati a precipitazioni sparse, più intense sulla Romagna. Tra pomeriggio e sera fenomeni soprattutto su Nord-Ovest ed Emilia Romagna con neve oltre i 900-1200 metri. Più asciutto con molte nuvole altrove.

Al Centro

Giornata all'insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto tra Lazio e Abruzzo, migliora altrove. Neve in calo fino a 1100-1400 metri.

Al Sud e sulle Isole

Tempo instabile o perturbato al Sud per gran parte della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali localmente anche intensi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse. Neve oltre i 1200-1400 metri. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. AGI