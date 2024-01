Allerta arancione per il maltempo in Emilia Romagna, gialla in 13 regioni

Written by Redazione Ambiente

Rate this item

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, domenica 7 gennaio, allerta arancione su parte dell'Emilia-Romagna. Inoltre è stata valutata allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, parte di Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Veneto. AGI

Ancora allerta meteo domenica per gran parte del Paese, a causa della perturbazione che sta determinando una fase di spiccato maltempo con precipitazioni diffuse su parte del Centro-Nord e del basso tirreno, nevicate a quote medio-basse al Centro-Nord e ancora venti dai quadranti occidentali piuttosto sostenuti.

Precipitazioni diffuse su parte del Centro-Nord e del basso Tirreno, nevicate a quote medio-basse al Centro-Nord e ancora venti dai quadranti occidentali piuttosto sostenuti.

More in this category: