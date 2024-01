Maltempo in arrivo, ma con temperature più miti

Terza settimana di gennaio che inizia con un lobo del vortice polare tra Scandinavia ed Europa orientale; correnti più umide interessano l'Italia portando qualche fenomeno soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Da metà settimana ecco che l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica porterà un peggioramento meteo soprattutto al Nord e lungo i versanti tirrenici.

Piogge e temporali a tratti anche intensi accompagnati però da aria più mite che porterà un generale rialzo termico con valori anche di 5-7 gradi sopra media specie al Centro-Sud. Neve in arrivo sulle Alpi ma generalmente a quote medie, localmente comunque anche abbondante.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano invece per il prossimo weekend l'ingresso di aria più fredda con possibilità anche di neve a bassa quota soprattutto sui settori adriatici, evoluzione comunque da confermare nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Molte nubi al mattino specie lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con schiarite lungo i settori Alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse persistenti lungo la valle del Po.

Al Centro

Al mattino cieli a tratti coperti con precipitazioni sparse sul Lazio. Al pomeriggio tempo più asciutto con qualche schiarita lungo le coste Tirreniche. In serata ancora tempo stabile, ma con nubi basse in formazione lungo i versanti costieri Adriatici.

Al Sud e sulle isole

Al mattino maltempo diffuso con precipitazioni sparse su tutti i settori, più intense lungo le coste della Campania; asciutto in Sardegna. Al pomeriggio piogge che insistono tra Campania, Basilicata e Calabria; variabilità asciutta altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con piogge specie lungo i versanti Tirrenici. Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Nubi basse lungo i settori di pianura al mattino; sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti su tutti i settori.

Al Centro

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; coperto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi tra Toscana e Umbria, nuvolosità in aumento altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo.

Al Sud e sulle isole

Al mattino cieli poco o irregolarmente coperti sulle coste Tirreniche e sulle Isole Maggiori, attese precipitazioni tra Campania, Calabria e Sicilia occidentale. Al pomeriggio pioviggini che insistono tra Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata ancora fenomeni sui medesimi settori, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud. Massime in rialzo al centro-sud, stabili o in calo al nord. AGI