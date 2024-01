Tempo ancora stabile, ma la perturbazione è dietro l'angolo

Neve in arrivo a quote medie sulle Alpi, con la possibilità di qualche sconfinamento più in basso. Il peggioramento è atteso per giovedì al Nord e al Centro Sud.

Condizioni meteo ancora stabili in Italia, ma una perturbazione atlantica si muove velocemente verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo. Tra mercoledì e giovedì un peggioramento meteo interesserà soprattutto il Nord e i settori tirrenici del Centro-Sud. Neve in arrivo generalmente a quote medie sulle Alpi, ma non mancherà qualche sconfinamento più in basso specie tra Piemonte e Lombardia e sul Trentino Alto Adige. Rialzo termico al Centro-Sud con temperature di diversi gradi sopra media. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il fine settimana confermano l'arrivo di una fase più fredda per l'Italia. Temperature in calo al di sotto delle medie, anche se per poco, e possibilità di neve localmente anche a bassa quota lungo l'Appennino.

Previsioni per oggi

Al Nord Nubi basse lungo i settori di pianura al mattino; sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosita' in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti su tutti i settori.

Al Centro Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; coperto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi tra Toscana e Umbria, nuvolosita' in aumento altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli poco o irregolarmente coperti sulle coste Tirreniche e sulle Isole Maggiori, attese precipitazioni tra Campania, Calabria e Sicilia occidentale. Al pomeriggio pioviggini che insistono tra Campania e Calabria, variabilita' asciutta altrove. In serata ancora fenomeni sui medesimi settori, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud. Massime in rialzo al centro-sud, stabili o in calo al nord.

Previsioni per domani

Al Nord Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve sulle Alpi fin verso i 700 metri su quelle centrali e orientali e oltre i 1500 su quelle occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale tra Liguria, Emilia e Triveneto.

Al Centro Sia al mattino che al pomeriggio cieli nuvolosi su tutte le regioni con associate precipitazioni sparse specie sul versante tirrenico, con possibili temporali sulla Toscana. In serata insiste il maltempo con piogge ancora sul versante tirrenico. tempo in miglioramento dalla notte ma con ancora residui fenomeni.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli nuvolosi su Sardegna e Campania con locali piogge sui settori tirrenici, variabilita' asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosita' in lieve aumento. In serata piogge sparse tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia, nuvoloso ma con tempo piu' asciutto altrove. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. AGI