Gelo sull'Italia: allerta gialla in 4 regioni

Il caldo degli scorsi giorni lascia l'Italia. Al suo posto giù le colonnine con temperature in picchiata. Neve al Centro-Sud, venti forti e mareggiate su gran parte del Paese. Lo comunica la Protezione civile, parlando di allerta 'gialla' in quattro regioni (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).

La perturbazione in atto sul nostro Paese, sta convogliando intense e fredde correnti di grecale accompagnate da precipitazioni sparse, che risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in un contesto di generale e marcato calo delle temperature su tutto il territorio nazionale.

Oggi al nord è previsto tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al centro tempo instabile con precipitazioni sparse e neve a quote collinari, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Nell pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a quote basso-collinari, migliora altrove. In serata tempo più stabile ovunque con nuvolosità e ampie schiarite.

Al sud molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori, neve fino a 500-800 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali anche intensi sulle regioni Peninsulari e neve fino a 500-700 metri. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse e quota neve in calo. Migliora nella notte. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

Domani

Al nord domani tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosita' in transito alternata a schiarite.

Condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Centro con ampi spazi di sereno al mattino e qualche addensamento in transito al pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche. In serata e nottata ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque.

Tempo asciutto al mattino sulle regioni meridionali con locali addensamenti in transito su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Poche variazioni in serata e nottata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento al Nord e in calo al Centro-Sud, massime in rialzo al Centro-Nord e in diminuzione al Sud. Da lunedì previsto un miglioramento. AGI