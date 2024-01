Settimana all'insegna del bel tempo

Lasciata alle spalle la sfuriata invernale del weekend ecco che la settimana inizia con condizioni meteo più stabili in Italia. Nelle prossime ore comunque un blando cavetto d'onda si dirigerà verso il Mediterraneo centrale portando entro la prima metà di martedì un veloce quanto debole peggioramento delle condizioni meteo.

Attese locali nevicate sui settori alpini di confine e poi qualche pioggia sparse sulle regioni del Centro-Sud, il tutto accompagnato da una lieve flessione delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano nella seconda parte della settimana si conferma una rapida espansione dell'anticiclone verso Europa occidentale e Mediterraneo centrale.

Almeno fino al weekend, ma probabilmente anche all'inizio della prossima settimana, condizioni meteo asciutte con assenza di precipitazioni di rilievo e temperature al di sopra delle medie su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, con qualche precipitazione tra Piemonte e Liguria. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli coperti. Neve sulle Alpi occidentali dai 1400 metri di quota.

AL CENTRO: Giornata all'insegna della stabilità con cieli soleggiati o al piu' poco nuvolosi tra Toscana e Umbria. Nuvolosità in aumento in serata con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Peggiora nella notte con deboli precipitazioni tra Umbria e Marche; neve dagli 800 metri in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata attese velature in transito tra Molise, alta Campania e Sardegna. Nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne, ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese isolate nevicate sulle Alpi di confine dell'alto Adige dai 1200 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO. Stabilità prevalente al mattino con velature in transito. Al pomeriggio attese locali aperture tra Marche e Abruzzo. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE. Al mattino cieli coperti tra Campania e Molise, isolati piovaschi sullo Stretto di Messina. Al pomeriggio qualche piovasco atteso anche in Puglia, nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud. AGI