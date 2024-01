Da domani sereno fino al weekend

Giorni di bel tempo in tutta Italia, cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature di 6-8 gradi al di sopra delle medie stagionali.

Alta pressione avanti tutta con clima mite specie in quota, con poche variazione fino al weekend. Un blando peggioramento attraversa l'Italia portando qualche pioggia sulle regioni del Centro e poi del Sud mentre al Nord è già tornato il sole. Prossimi giorni con vedranno un vasto e robusto campo di alta pressione espandersi tra Penisola Iberica, Europa centrale e Mediterraneo. Condizioni meteo che almeno fino al prossimo weekend saranno decisamente asciutte in Italia. Cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ma non mancheranno anche locali foschie o banchi di nebbia su vallate, pianure e coste. Temperature in netto rialzo su tutta l'Italia con anomalie positive anche di 6-8 gradi.

Weekend che vedrà ancora tempo stabile ma anche una lieve flessione delle temperature che si riporteranno più vicine alle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che anche per i giorni finali di gennaio mostrano una situazione sostanzialmente invariata con l'alta pressione dominante.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese isolate nevicate sulle Alpi di confine dell'alto Adige dai 1200 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Al Centro

Stabilità prevalente al mattino con velature in transito. Al pomeriggio attese locali aperture tra Marche e Abruzzo. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli coperti tra Campania e Molise, isolati piovaschi sullo Stretto di Messina. Al pomeriggio qualche piovasco atteso anche in Puglia, nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi presenti sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi e nubi basse sulla Liguria, locali fenomeni sulle Alpi di confine.

Al Centro

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molta nuvolosità bassa in arrivo sulle regioni tirreniche e ancora sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito, molti addensamenti bassi sulla Sardegna. Temperature minime in calo al Centro e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia, massime stabili o in generale aumento da Nord a Sud. AGI