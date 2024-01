Tempo stabile e mite su tutta l'Italia

Nessuna variazione prevista nei prossimi giorni secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici: la terza decade di Gennaio sarà caratterizzata da una situazione sinottica piuttosto anomala con un campo d'alta pressione esteso tra Africa, Europa occidentale e bacino Mediterraneo. Temperature piuttosto elevate, con valori record che si sono registrati nella giornata di ieri in Spagna (+30,7 C a Gavarda nella comunità Valenciana, il giorno più caldo della storia della Spagna nel mese di Gennaio). Anche nel weekend la situazione non troverà cambiamenti con le temperature che subiranno una lieve flessione negativa (specie al sud tra oggi e domani) e nebbie o foschie che insisteranno lungo pianure e vallate. Tale condizione, si legge in una nota del Centro Meteo Italiano, potrebbe protrarsi nei giorni della settimana successiva, con i modelli meteorologici che persistono nell'indicazione di una cupola anticiclonica tra l'Atlantico e il continente europeo. Al momento anche i primi giorni di Febbraio potrebbero seguire lo stesso copione, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi

Al nord

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con prevalenza di cieli sereni, foschie o nuvolosità bassa su coste e pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati ed addensamenti bassi in Pianura Padana. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nebbie e foschie in Pianura Padana e sereno altrove.

Al centro

Tempo stabile al mattino al Centro con foschie e nubi basse su coste e pianure, sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, maggiori spazi di sereno ancora in Appennino.

Al sud e sulle isole

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto ma con addensamenti bassi in arrivo su coste e pianure. Temperature minime stabili o in lieve e generale diminuzione, massime in calo al Nord e sulle Isole maggiori e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domani

Al nord

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio cieli per lo piu' soleggiati con solo locali addensamenti in Pianura Padana. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ma nuovamente con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure.

Al centro

Tempo stabile al mattino al Centro con nuvolosità bassa sulle coste adriatiche e foschie o banche di nebbia nelle zone interne. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo piu' soleggiati. In serata e nella notte non sono attese variazioni, con stabilita' diffusa e prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti bassi sulle coste adriatiche.

Al sud e sulle isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, disturbi nuvolosi anche bassi e compatti sulle Isole Maggiori e lungo i settori adriatici. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con nuvolosita' e schiarite. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di stabilita' con cieli sereni e locali addensamenti bassi su Sardegna e Basilicata. Temperature minime stazionarie su tutta l'Italia, massime in rialzo al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori. AGI