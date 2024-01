Il Coro dello Zecchino d'Oro censurato in Cina

Written by Redazione Cronaca

"Censurare il brano di un coro italiano - ha aggiunto - è un atto ostile che sottende qualcosa di più profondo contro la libertà religiosa, in particolare quella cristiana. Auspico che possa emergere un consenso generale a favore della difesa della libertà, considerando il nostro coro come un orgoglio nazionale, e che tutti si dissocino da questa decisione avventata, priva di fondamento culturale".

Il Coro dello Zecchino d'Oro è stato censurato in Cina per un brano dal titolo 'Forza Gesù'. La canzone, cantata da Simone Deiana alla 53esima edizione nel 2010 è stata infatti esclusa dal repertorio durante l'ultimo tour a Shanghai e a Pechino.

