Kate è stata dimessa dall'ospedale

Kate, la principessa del Galles, ha lasciato la clinica dove due settimane fa ha subito un'operazione addominale ed è tornata a casa, al castello di Windsor. E' stata dimessa senza clamore e senza apparire in pubblico; ma un portavoce di Kensington Palace ha spiegato che a casa continuerà il recupero: "Sta facendo buoni progressi", ha aggiunto. Lasciando la clinica, i principi del Galles hanno voluto ringraziare "tutto il team" professionale della London Clinic, "in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito"; e hanno anche ringraziato "per gli auguri ricevuti da tutto il mondo".

La moglie del principe William, erede al trono britannico, era stata ricoverata nella clinica nel cuore di Londra, il 16 gennaio: è stata sottoposta a un'operazione addominale programmata ma di cui non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Si prevede che ora dovrà trascorrere diversi mesi di convalescenza, almeno fino a Pasqua, lontano dalle sue attività ufficiali; anzi il suo ritorno alle mansioni legate al ruolo di moglie dell'erede al trono dipenderanno dalle sue condizioni mediche. Nelle due settimane di ricovero non è trapelato nulla sulla natura dell'intervento subito, tranne il fatto -annunciato dal palazzo nel dare la notizia del ricovero- che non si è trattato di un problema tumorale.

La principessa torna al castello di Windsor, nella residenza in cui la famiglia si è trasferita dopo aver lasciato Londra. A casa la attendono il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis, che non la vedono da due settimane e non sono mai stati portati a farle visita: hanno continuato ad andare a scuola, seguendo la routine quotidiana. Si prevede che anche il marito, William, che in queste settimane si è dedicato a tempo pieno ai ragazzini, non rientrerà ai suoi compiti fino a quando lei non starà meglio.



Alla London Clinic, la principessa ha lasciato il suocero, re Carlo III. Il 76enne monarca è entrato venerdì nella clinica ed è stato operato per un ingrossamento della prostata. Il decorso prosegue bene ma le due notti di ricovero post-operatorio sono già diventate tre. Proprio il re, venerdì scorso, entrando in clinica, prima di essere operato, si era recato a visitare la nuora: una prova dei rapporti molto confidenziali che ci sono tra i due. AGI