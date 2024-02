Nel weekend si espande l'anticiclone (in attesa del maltempo)

Primi giorni di febbraio caratterizzati da tempo stabile e asciutto in Italia, che si trova sul bordo orientale. Temperature che verso il weekend torneranno a salire ulteriormente al di sopra delle medie del periodo con valori anche di 8 gradi. Poco da segnalare nei prossimi giorni se non che l'anticiclone si espanderà progressivamente anche verso il Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano continuano a confermare un guasto delle condizioni meteo a partire dalla prossima settimana, con il ritorno di aria atlantica sulla nostra penisola. Possibile affondo polare ipotizzato dai modelli matematici dalla seconda parte della settimana, con maltempo diffuso e neve che potrebbe tornare a scendere a quote di bassa montagna, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio.

Previsioni per sabato 3 febbraio

Nord. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su coste e pianure e velature anche compatte al Nord-Est. Al pomeriggio attese maggiori schiarite con cieli soleggiati, ancora qualche addensamento tra Nord-Est e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità al Nord-Est e nebbie in Pianura Padana.

Centro. Al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Foschie e nubi basse attese nella notte sulla Toscana.

Al sud e sulle isole. Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati ovunque e qualche addensamento basso atteso sulla Sardegna occidentale. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche disturbo da nube bassa lungo i settori tirrenici e ancora sulla Sardegna occidentale.



Temperature minime e massime stabili o in generale aumento su tutta la Penisola, salvo una lieve flessione negativa nei valori minimi sulla Sardegna. AGI