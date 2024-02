Al Palatrento l'inno di Mameli accoglie il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al 'T quotidiano Arena' di Trento per presenziare alla cerimonia di inaugurazione ufficiale di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024. Presenti oltre 1.200 volontari e 400 studenti. Il Falcon presidenziale è atterrato all'aeroporto 'Caproni' del capoluogo trentino.

Al suo ingresso il Capo dello Stato è stato accolto con l'inno di Mameli, intonato dal coro della Sat, e da quello d'Europa intonato dal coro della Susat. Mattarella è nel capoluogo trentino in occasione della cerimonia ufficiale di 'Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024'.

Presenti presso la struttura, anche il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli e il governatore dell'Alto Adige, Arno Kompatscher. In piazza Duomo è stato allestito un maxischermo per seguire l'evento. Invitati anche il sindaco e vicesindaco di Leopoli: la città ucraina si era candidata nel concorso per diventare capitale europea del volontariato. AGI