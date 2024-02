Possibile fase di maltempo anche intensa entro il weekend

La prima settimana di febbraio inizia ancora con una situazione sinottica che vede l'alta pressione protagonista tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo centrale. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia ancora per qualche giorno anche se inizierà ad affacciarsi una sempre maggiore nuvolosità. Possibilità anche di nebbie e nubi basse su coste e pianure anche compatte. Sul finire della settimana ecco però che una vasta struttura depressionaria si muoverà verso l'Europa occidentale.

Condizioni meteo in peggioramento anche in Italia entro il weekend con maltempo diffuso e localmente anche intenso soprattutto sui settori occidentali della Penisola. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano condizioni meteo perturbate anche all'inizio della prossima settimana con temperature in calo anche se su valori comunque vicini alle medie del periodo.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD Al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con addensamenti bassi su coste e pianure e soleggiato sugli altri settori. In serata locali piogge in arrivo sulla Liguria, asciutto altrove con nebbie e foschie in Val Padana e sereno sul resto del Nord.

AL CENTRO Tempo stabile sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio, ma con molti addensamenti bassi sulle regioni del versante tirrenico e sulle coste adriatiche, per lo più soleggiato altrove specie in Appennino. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nebbie e nubi basse su coste e pianure e sereno sui rilievi, qualche pioggia sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa sulla Sardegna occidentale e settori tirrenici. Nessuna variazione prevista tra serata e nottata con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sulle coste. Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in calo al Centro-Nord e in lieve rialzo al Sud e sulle Isole.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria.

AL CENTRO Al mattino nubi basse sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosita' medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo asciutto con cieli coperti specie sui versanti Tirrenici. Possibili isolati rovesci in Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti del tempo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. Temperature minime stazionarie. Massime in diminuzione al nord; stabili o in rialzo al centro-sud. velature in transito su tutti i settori. Temperature minime stazionarie. Massime in diminuzione al nord; stabili o in rialzo al centro-sud. AGI