Perturbazione verso il Mediterraneo, in arrivo il maltempo

Nel corso dei prossimi giorni l'alta pressione distesa sul Mediterraneo centrale mostrera' segnali di cedimento. Il transito di una blanda saccatura in quota portera' molte nuvole a transitare in Italia e non mancheranno anche locali pioviggini associate. Tempo nel complesso comunque asciutto almeno fino a giovedi'. A seguire ecco confermata una vasta perturbazione atlantica che dall'Europa occidentale si muovera' poi verso est. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano maltempo tra sabato e domenica con interessamento da parte di piogge e temporali di gran parte della Penisola. Peggioramento che avro' comunque piu' caratteristiche autunnale che invernale, nessun freddo e quota neve abbastanza alta sulle montagne. Calo termico all'inizio della prossima settimana con valori in media o localmente poco al di sotto.

Previsioni meteo per oggi

Al nord, al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria. Al centro, al mattino nubi basse sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosita' medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo asciutto con cieli coperti specie sui versanti Tirrenici. Possibili isolati rovesci in Toscana. Al sud e sulle isole. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti del tempo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. Temperature minime stazionarie. Massime in diminuzione al nord; stabili o in rialzo al centro-sud.

Previsioni meteo per domani al nord

Al mattino nubi basse su coste e pianure con deboli piogge sulla Liguria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria e locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1800 metri di quota. Al centro. Al mattino molte nubi con locali piogge sulla Toscana, maggiori aperture sulle Marche. Al pomeriggio tempo per lo piu' stabile con nuvolosita' alternata a schiarite. In serata nuvolosita' in aumento sul versante tirrenico con possibili piogge locali sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso sul versante adriatico. Al sud e sulle isole. Al mattino tempo stabile ma con velature in transito e molti disturbi da nuvolosita' bassa su coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosita' alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molti disturbi da nuvolosita' bassa, possibili locali pioviggini sulle coste tirreniche. Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve rialzo al Sud. AGI