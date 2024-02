Maltempo in arrivo, da venerdì piogge al nord

Neve in arrivo sulle Alpi generalmente oltre i 1200-1600 metri. Tra sabato e domenica maltempo anche al Centro-Sud con fenomeni più intensi sui settori del versante tirrenico. Neve anche lungo l'Appennino ma a quote medio-alte.

Condizioni meteo in peggioramento in Italia a partire dalle regioni del Nord dove venerdì avremo piogge e temporali diffusi e localmente intensi. Una vasta circolazione depressionaria si trova al momento in Atlantico e nel corso dei prossimi giorni si muoverà verso il Mediterraneo. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana ipotizzano un ritorno dell'alta pressione specie sui settori occidentali del continente. Italia che potrebbe comunque trovarsi ai margini beneficiando anche di correnti più fredde dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Neve in arrivo sulle Alpi generalmente oltre i 1200-1600 metri. Tra Sabato e Domenica minimo di bassa pressione che dispenserà maltempo anche al Centro-Sud con fenomeni più intensi sui settori del versante tirrenico. Neve anche lungo l'Appennino ma a quote medio-alte. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana ipotizzano un ritorno dell'alta pressione specie sui settori occidentali del continente. Italia che potrebbe comunque trovarsi ai margini beneficiando anche di correnti più fredde dai quadranti settentrionali o nord-orientali.

Previsioni meteo per oggi

Al nord al mattino nubi basse su coste e pianure con deboli piogge sulla Liguria, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria e locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1800 metri di quota.

Al Centro al mattino molte nubi con locali piogge sulla Toscana, maggiori aperture sulle Marche. Al pomeriggio tempo per lo più stabile con nuvolosità alternata a schiarite. In serata nuvolosità in aumento sul versante tirrenico con possibili piogge locali sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso sul versante adriatico.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile ma con velature in transito e molti disturbi da nuvolosità bassa su coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molti disturbi da nuvolosità bassa, possibili locali pioviggini sulle coste tirreniche. Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve rialzo al Sud.

Previsioni meteo per domani

Al nord al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria; peggiora nella notte con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri di quota.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare tra Toscana e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attesa qualche schiarita. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli soleggiati o poco nuvolosi specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al nord e sulle isole maggiori, in rialzo altrove. Massime in diminuzione al centro-sud e sulla Sicilia, in aumento sul resto della penisola. AGI