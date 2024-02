Gli stranieri scelgono la Toscana per convolare a nozze

La maggior parte delle coppie straniere che scelgono l'Italia per sposarsi privilegia il Centro Italia: 34,4%, ma in calo di 3,8 punti rispetto al 2022.

La maggior parte delle coppie straniere che scelgono l'Italia per sposarsi privilegia il Centro Italia: 34,4%, ma in calo di 3,8 punti rispetto al 2022. Lo rivela un'indagine realizzata da Convention Bureau Italia, secondo cui il maggior numero di preferenze è stato nel 2023 per la Toscana.

Le regioni del Sud e le Isole hanno intercettato una quota rilevante e crescente di mercato (31,7%, in aumento di 3,8 punti). La destinazione maggiormente richiesta è stata la Puglia.

In terza posizione, per volume di eventi organizzati, l'area del Nord Ovest (24,3%, in crescita di 3,2 punti): tra tutte le regioni si è distinta la Lombardia. Infine, con la quota di mercato più bassa (9,6%, in calo di 2,5 punti) si collocano le regioni del Nord Est: quella con il maggior numero di celebrazioni è stata l'Emilia Romagna. AGI