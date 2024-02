Sole e caldo nel weekend

Si chiude un'altra settimana in compagnia di un vasto campo di alta pressione su Europa occidentale e Mediterraneo, e il weekend in arrivo non sarà da meno. Secondo il Centro Meteo Italiano l'anticiclone rimonterà nelle prossime ore tenendo i suoi massimi al suolo e in quota tra Penisola Iberica e Francia. Condizioni meteo stabili tra sabato e domenica in Italia quando avremo solo un po' di nuvolosità alta in transito e possibilità di nebbie e nubi basse specie sulla Pianura Padana. Clima ancora mite con temperature da 6 a 8 gradi al di sopra delle medie del periodo ma all'inizio della prossima settimana una blanda saccatura depressionaria potrebbe inserirsi sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento soprattutto al Centro-Sud. Le previsioni indicano un ritorno del maltempo entro la fine di febbraio anche se al momento con poco freddo e neve solo in montagna.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD:

Tempo stabile durante la giornata ma con molta nuvolosita' in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi bassa sulla Pianura Padana. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nuvolosita' medio-alta in transito e nubi basse o nebbie su coste adriatiche e Pianura Padana.

AL CENTRO:

Tempo stabile al mattino con cieli per lo piu' sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosita' in lieve aumento ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosita' medio-alta in transito e nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE:

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, cieli nuvolosi sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube sulla Sicilia. In serata ancora stabilita' prevalente e cieli sereni o poco nuvolosi, nubi sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani

AL NORD:

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, foschia o nebbia lungo la valle del Po. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ancora nebbia o foschia in Pianura Padana.

AL CENTRO:

Tempo stabile al mattino con cieli per lo piu' sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo la presenza di nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE:

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, coperto su Sicilia e Sardegna, su quest'ultima possibile qualche piovasco. Al pomeriggio cieli irregolarmente coperti sulle Isole Maggiori, nessuna variazione altrove. In serata ancora stabilita' prevalente e cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie o in calo. Massime stabili o in rialzo.

Previsioni meteo per domenica:

AL NORD:

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con foschie o nebbie sulla Pianura Padana e ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Tornano nebbie e nubi basse dalla serata, locali piogge nella notte al Nord-Ovest.

AL CENTRO:

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosita' in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE:

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione nel pomeriggio mentre dalla serata avremo nuvolosita' in aumento ma sempre con tempo asciutto su tutti i settori. Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie o in locale aumento al Nord-Est. AGI