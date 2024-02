Domenica primaverile sull'Italia, temperature fino a 22 gradi

Al centro attese ampie schiarite tra il mattino e nel corso delle ore pomeridiane, seguite da un graduale aumento della nuvolosità con tendenza a cieli nuvolosi nottetempo sui settori tirrenici. Al sud bel tempo con sole prevalente, salvo nubi basse al mattino tra le coste di Molise e Puglia. Al nord, afferma il Cmi, "avremo temperature massime attorno ai +16/+18 C con picchi di +19 C sul Triveneto e Piemonte, mentre lo zero termico supererà i 3000 metri sulle Alpi tra Valle d'Aosta e Piemonte. Al centro attesi picchi di +18/+20 C sui settori tirrenici con valori localmente superiori sui settori interni, mentre lungo le coste adriatiche difficilmente si supereranno i +15 C. Al sud e Isole, attesi valori massimi di +17/+19 C con punte di +21/+22 C sulle due Isole Maggiori. Valori che risulteranno superiori alle medie del periodo di 6-8 C, fino a 10 C sui settori montuosi"

Ma ecco l'arrivo, a inizio settimana di una debole perturbazione oceanica. La giornata di lunedì si prevede con molte nubi sull'Italia. Deboli precipitazioni sono in arrivo dal pomeriggio sulle regioni centrali adriatiche, in successiva estensione a quelle meridionali. I fenomeni risulteranno più frequenti e abbondanti dalla sera specie sui settori del medio-basso versante Adriatico e tra Basilicata e alta Calabria. Più asciutto al nord e medio Tirreno.

Nel dettaglio le previsioni per oggi:

Al Nord:

Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutti i settori, locali foschie o banchi di nebbia sulla Val Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro:

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo ma con qualche addensamento in più in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli per lo più nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole:

Al mattino condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni ma con nuvolosità in aumento ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Ecco le previsioni per domani:

Al Nord:

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole, deboli fenomeni sui settori alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo isolate pioviggini su Alpi orientali e Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole, deboli piogge sul Triveneto. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro:

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Marche e Lazio. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse con neve in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, piu' asciutto sulla Toscana. Neve oltre i 1500-1600 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole:

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, locali piogge su Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo instabile con deboli precipitazioni diffuse specie sui settori Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparsi, localmente intensi su Campania e Calabria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi. AGI