Arrivano le piogge. Ondata di maltempo nel weekend

Una blanda saccatura si muove sul Mediterraneo centrale portando un po' di instabilità sull'Italia. Attese nelle prossime ore molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Sud e più localmente sulle regioni del Centro. Deboli nevicate possibili sull'Appennino oltre i 1300-1500 metri. Sul finire della settimana invece generale cambio di circolazione con una vasta e profonda struttura depressionaria che venerdì si posizionerà tra Islanda e Isole Britanniche. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano per il prossimo weekend un'intensa fase di maltempo in Italia con piogge, temporali e neve sulle montagne. Molta incertezza invece per la prossima settimana con maltempo che potrebbe proseguire ma con sembianze molto più autunnali che invernali.

Previsioni per oggi (20 febbraio)

Al Nord. Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio attese locali schiarite sulla Romagna, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro. Al mattino isolate precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, con neve in Appennino dai 1300 metri, velature in transito altrove. Al pomeriggio tempo in miglioramento con ampie schiarite, residui fenomeni ancora tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Sud e isole. Al mattino cieli coperti e precipitazioni sparse; neve in Molise dai 1400 metri. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata ancora qualche pioggia tra Campania e Sicilia; variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione.

Previsioni per domani (21 febbraio)

Al Nord. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con delle velature in transito e nebbie in Val Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la nottata nuvolosità in ulteriore aumento fino ad avere cieli molto nuvolosi e precipitazioni in arrivo su Liguria e lungo l'arco alpino con neve fino a quote medie.

Al Centro. Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo piu' soleggiati. Tra la serata e la notte nuvolosita' in graduale aumento da nord-ovest con possibile qualche pioggia isolata sull'Alta Toscana.

Sud e isole. Al mattino locali piogge sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora instabilità tra Calabria e Sicilia con locali acquazzoni, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Molta nuvolosità in arrivo nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori. AGI