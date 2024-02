Pioggia e neve per l'ultima domenica di febbraio

Fase di maltempo che è entrata nel vivo già dai ieri con una perturbazione atlantica che si tuffa sul Mediterraneo. Piogge e temporali stanno interessando le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Est, ma anche quelle Centro, localmente anche intensi sui versanti tirrenici. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, avremo neve abbondante sulle Alpi mediamente oltre i 1000 metri, fiocchi anche in Appennino. L'ultimo weekend di febbraio si è aperto con tempo instabile su gran parte della Penisola. Domani invece il maltempo si concentrerà al Sud a causa del transito di un minimo di bassa pressione sul Mar Ionio. Gli ultimi aggiornamenti del Cmi mostrano ancora condizioni meteo instabili nel corso della prossima settimana. La prima parte potrebbe pero' vedere clima piuttosto mite a causa della risalita di correnti meridionali o sud-orientali, più freddo probabilmente verso il primo weekend di marzo.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli fenomeni su Liguria, Lombardia e arco alpino, nevose oltre i 500-700 metri. Maggiori spazi di sereno in arrivo nel pomeriggio, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Tra la sera e la notte peggioramento in arrivo a partire dal Nord-Ovest con neve fino a 500 metri.

Al Centro tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro ma con nuvolosità in transito. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori spazi di sereno alternati a nuvolosità irregolare.

Al Sud e sulle Isole tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto con maggiori schiarite sulla Sardegna. Migliora in serata e nottata salvo precipitazioni in arrivo proprio sulla Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud. AGI