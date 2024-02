Italia nella morsa del maltempo, nuovo peggioramento nel weekend

Condizioni di tempo instabile nei prossimi giorni sull'Italia dove è già presente una circolazione depressionaria e dove è in arrivo anche un altro impulso instabile. Temperature in lieve calo con possibilità di neve anche lungo l'Appennino fin verso i 1300-1500 metri. Secondo il Centro Meteo Italiano, con l'arrivo del primo weekend di marzo i principali modelli confermano l'arrivo di un nuovo impulso perturbato con aria più fredda d'estrazione polare.

Questo dovrebbe entrare sul Mediterraneo Domenica portando maltempo prima al Centro-Nord e poi sulle regioni del Sud. Il calo termico a esso associato dovrebbe garantire nevicate anche sotto i 1000 metri e non soltanto sulle Alpi. Per la prossima settimana incertezza elevata ma ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che non escludono una fase più fredda con correnti in arrivo da est.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi

Al Nord:

Al mattino cieli per lo più coperti, con deboli precipitazioni sul Piemonte e sulla Romagna, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli nevicate tra Alpi occidentali ed Appennino settentrionale dai 1600-1700 metri. In serata precipitazioni in estensione su tutti i settori con fenomeni deboli-moderati; neve sui rilievi dai 1500-1700 metri.

Al Centro:

Al mattino tempo instabile con acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, precipitazioni sparse altrove; neve in Appennino dai 1700-1800 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con cieli coperti e piogge sparse. In serata atteso tempo più asciutto ma ancora uggioso; peggiora nuovamente nella notte con qualche pioggia sui settori adriatici.

Al sud e sulle Isole:

Al mattino attesi temporali su Molise, Puglia e Basilicata, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sui versanti Adriatici peninsulari e sulla Sicilia, schiarite sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni peninsulari; isolati piovaschi anche a nord della Sardegna, asciutto ma coperto altrove.Temperature minime in calo al nord e al sud, stabili o in aumento al centro. Massime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in diminuzione al centro-sud.

Per domani, il Centro Meteo Italliano prevede:

Al Nord:

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni, con piogge sparse e neve su Alpi e Appennini oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio nessuna variazione, con quota neve in lieve rialzo. Tra la serata e la notte ancora instabilita' con oltre i 1200-1300 metri sulle Alpi e oltre i 1500-1700 metri in Appennino.

Al Centro:

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse; neve in Appennino dai 1500-1600 metri. Al pomeriggio poche variazioni con neve in Appennino fin verso i 1300-1400 metri. In serata insiste il maltempo con precipitazioni sparse e neve ancora a quote medie in Appennino.

Al Sud e sulle Isole:

Al mattino locali piogge su Sardegna e Calabria, asciutto altrove con anche ampi spazi di sereno su regioni ioniche e Sicilia. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sulla Sicilia, invariato altrove. In serata ancora piogge su Sicilia e settori tirrenici, variabilità' asciutta sulle altre regioni. Temperature minime e massimi stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola. AGI