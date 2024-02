I funerali di Navalny venerdì a Mosca. La moglie a Strasburgo: "Putin è un mafioso sanguinario"

I funerali dell'oppositore Aleksei Navalny, morto il 16 febbraio in una colonia penale nell'estremo nord russo, si svolgeranno venerdì 1 marzo a Mosca, nel suo quartiere Maryno, zona sud-est della capitale russa. Lo ha annunciato la portavoce Kira Yarmish poi confermata dalla vedova Yulia Navalnaya, intervenuta alla sessione plenaria del Parlamento europeo. L'incognita maggiore riguarda le misure di sicurezza che il Cremlino intende mettere in atto, per scoraggiare la partecipazione dei russi a un evento che rischia di diventare una manifestazione di dissenso verso Vladimir Putin, indicato dalla famiglia e dai collaboratori di Navalny come il responsabile di questo "omicidio".

"Il servizio funebre per Aleksei avrà luogo nella chiesa dell'icona della Madonna che allevia i dolori a Maryno il 1 marzo alle ore 14:00 (le 12 in Italia, ndr). La sepoltura avrà luogo nel vicino cimitero di Borisov" (Team dell'oppositore).

Navalny era un cristiano ortodosso e la cerimonia religiosa dovrebbe svolgersi secondo il rito ortodosso sotto le cupole nere decorate con croci dorate di questa piccola chiesa - la prima consacrata in Russia nel terzo millennio - situata a meno di 20 chilometri dalle mura rosse del Cremlino. Secondo Ivan Zhdanov, uno dei più stretti collaboratori di Navalny, la sepoltura avrà luogo alle 16:00 ora locale (le 14:00 in Italia). Maryno è una delle più grandi zone residenziali di Mosca; il suo simbolo sono gli alti condomini a torre rotonda, ce ne sono almeno sei. Per una zona residenziale densamente popolata, si tratta di un'area verde con molti laghetti artificiali che le conferiscono un fascino particolare. I Navalny vivevano qui da sempre fino a quando Aleksei non e' stato avvelenato nel 2020 e poi trasferito in Germania per le cure necessarie.

Non è chiaro ancora se le rappresentanze diplomatiche dei Paesi occidentali, tra Ue e Usa, decideranno un'azione coordinata e manderanno alle esequie i rispettivi ambasciatori o incaricati d'affari. Successe nel 2015, ai funerali dell'oppositore ed ex vicepremier Boris Nemtsov, quando alla camera ardente al centro Sakharov di Mosca gli ambasciatori di Usa e Paesi Ue. "I funerali avranno luogo dopodomani e non so ancora se saranno pacifici o se la polizia arrestera' coloro che sono venuti a salutare mio marito", ha detto commossa davanti ai deputati europei Navalnaya. Se i funerali attirassero numerosi sostenitori dell'ex avversario numero uno di Putin, metterebbero in imbarazzo il presidente che si prepara a essere rieletto per un quinto mandato nelle elezioni previste dal 15 al 17 marzo. E' quindi probabile che le forze di polizia attorno alla chiesa e al cimitero siano particolarmente importanti.

Il discorso di Yulia Navalnya

Yulia Navalnya è stata accolta in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo da un lungo applauso. L'emiciclo non era comunque gremito. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha ringraziato Navalnaya per "aver accettato di parlare in un momento doloroso". "Alexei era un inventore. Aveva sempre nuove idee per tutto, ma soprattutto per la politica. Ci sono le elezioni all'inizio di giugno. Molti di voi faranno campagna elettorale, incontrando gli elettori, rilasciando interviste, girando spot pubblicitari. Ora immagina che tutto ciò sia impossibile. Nessuna stazione televisiva ti farà un'intervista. Nessun denaro al mondo può aiutarti con uno spot pubblicitario. Tutti gli elettori presenti alle riunioni verranno arrestati insieme al candidato. Benvenuti nella Russia di Putin. Eppure Alexei Navalny è riuscito a diventare il politico più famoso del Paese. E' stato in grado di ispirare milioni di persone con le sue idee", ha detto la moglie.

"Come ha fatto? Fantasticava e sperimentava sempre. Non ti è permesso andare in Tv? Impariamo come realizzare video su YouTube in modo che tutto il Paese possa guardarli. Non ti è permesso votare? Puoi elaborare una strategia di voto tattica per togliere seggi al partito al governo. Anche nel gulag di Putin, Alexei è riuscito a trasmettere idee per progetti che avrebbero gettato nel panico il Cremlino. Era l'opposto di tutto ciò che era noioso", ha aggiunto.

Alla seduta è intervenuta anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: "Il 16 febbraio abbiamo ricevuto la tragica notizia della morte del premio Sakharov Alexei Navalny. Per molti in Russia e fuori rappresentava la speranza, la speranza in giorni migliori, la speranza in una libera Russia, la speranza nel futuro, la speranza nel fatto che il coraggio può vincere. E se i suoi assassini hanno cercato di togliere in modo crudele linfa vitale a quella speranza, hanno fallito: la speranza che rappresentava resta più brillante che mai. Questa aula e i suoi membri condannano la sua uccisione nei termini più forti possibili". La seduta della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo si è chiusa con una lunga standing ovation per Yulia Navalnaya. AGI