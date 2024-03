Maltempo con neve, piogge e temporali. In dieci regioni è allerta gialla

Sarà un sabato con forti precipitazioni dal Nord al Sud, nel terzo weekend consecutivo di maltempo sulla penisola che lascerà spazio solo a qualche sporadica schiarita. Sull'Italia sono in transito due perturbazioni, la prima arrivata sul Nord-Ovest e in estensione verso levante e le regioni centrali causerà abbondanti nevicate sulle Alpi centro-orientali. Dal pomeriggio una seconda perturbazione porterà ancora tanta neve sulle Alpi occidentali e le nevicate proseguiranno domani, quando ci saranno anche piogge intense sulla Liguria in estensione alle regioni centrali tirreniche e alla Campania.

Per la giornata di oggi, sabato, la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per 10 regioni: Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. L'allerta riguarda per lo più il pericolo di temporali e il rischio idrogeologico. AGI