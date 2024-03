La dissidenza rivela, '9 ballerini cubani rimasti a Porto Rico'

Written by Redazione Esteri

Mentre nel settembre 2023, otto membri del Balletto di Camaguey lasciarono la compagnia durante una tournée in Spagna, per restare a vivere nel Paese europeo. Ansa

Non è la prima volta che gli artisti del Balletto nazionale decidono di disertare durante un tour a Porto Rico: nel 2014, sei membri rimasero nel Paese, trasferendosi successivamente a Miami.

La compagnia del Balletto nazionale di Cuba è tornata da una tournée a Porto Rico con almeno nove componenti in meno.

Cubanet, 'non sono rientrati dal tour, sono diretti negli Usa'.

