Maltempo a inizio settimana, poi arriva l'alta pressione

Piogge, temporali e neve nella prima parte della settimana, alta pressione a seguire con tempo sempre più stabile. La situazione sinottica all'inizio di questa seconda settimana di marzo vede una vasta circolazione depressionaria attiva tra Europa centrale e Mediterraneo. Condizioni meteo instabili nelle prossime ore soprattutto sulle regioni del Centro-Sud dove il maltempo si attarderà con piogge e temporali sparsi; neve lungo l'Appennino generalmente oltre i 1400-1500 metri. Miglioramento atteso invece sulle regioni settentrionali. I prossimi giorni vedranno una residua instabilità sulle regioni del Sud e in parte del Centro con la circolazione depressionaria che si allontanerà verso i Balcani. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italianomostrano invece nella seconda parte della settimana una rimonta dell'alta pressione dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Tempo più asciutto in vista, quindi, anche per il terzo weekend del mese.

Previsioni per lunedì 11 marzo

AL NORD - Al mattino piogge e temporali sulla Liguria, variabilità asciutta altrove con addensamenti bassi in Pianura Padana. Al pomeriggio precipitazioni anche in Appennino con sconfinamenti sull'Emilia Romagna, neve oltre i 1.300 metri. Generale miglioramento nella serata con tempo asciutto su tutte le regioni e nuvolosità alternata a schiarite.

AL CENTRO - Al mattino piogge e temporali sui settori tirrenici, asciutto altrove con nubi sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. In serata ancora dell'instabilità' con precipitazioni sparse su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo instabile al mattino con nuvolosità alternata a schiarite a cui sono associate piogge sparse e locali temporali, asciutto con ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto su settori adriatici e ionici. In serata ancora fenomeni residui sugli stessi settori. Temperature minime stabili o in lieve calo, massime in aumento al Nord e in diminuzione al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni per martedì 12 marzo

AL NORD - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con isolati rovesci sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti.

AL CENTRO - Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche, con qualche rovescio in Abruzzo; neve sull'Appennino centrale dai 1200 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, con nevicate dai 1500 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE - Instabilità al mattino sulle regioni peninsulari con neve in Appennino dai 1200-1300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo, qualche pioggia anche sulla Sicilia orientale. In serata residua instabilità su Campania, Basilicata e Calabria; migliora nella notte. Temperature minime stabili o in calo; massime in rialzo al centro-nord, stazionarie o in diminuzione al sud. AGI