Ancora qualche pioggia ma da giovedì tempo stabile e soleggiato

Anche per il weekend condizioni meteo per lo più asciutte con temperature in aumento al di sopra delle medie a partire da domenica.

Circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi che si sposta verso i Balcani. Condizioni meteo instabili che interessano ancora le regioni del Sud Italia e in parte anche quelle del Centro. Attese piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale, con neve oltre i 1200-1500 metri lungo l'Appennino. Prossimi giorni che vedranno comunque un promontorio anticiclonico rimontare dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo che saranno dunque in deciso miglioramento su tutta la Penisola con temperature comunque in linea con le medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano anche per il weekend condizioni meteo per lo più asciutte e con temperature in aumento al di sopra delle medie a partire da Domenica.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con isolati rovesci sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche, con qualche rovescio in Abruzzo; neve sull'Appennino centrale dai 1200 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, con nevicate dai 1500 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità al mattino sulle regioni peninsulari con neve in Appennino dai 1200-1300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo, qualche pioggia anche sulla Sicilia orientale. In serata residua instabilità su Campania, Basilicata e Calabria; migliora nella notte. Temperature minime stabili o in calo; massime in rialzo al centro-nord, stazionarie o in diminuzione al sud.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in formazione sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo con sconfinamenti sul basso Lazio. Neve in Appennino oltre i 1500-1700 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molti addensamenti sui settori tirrenici con locali piogge tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto su settori adriatici e Isole Maggiori con sole prevalente. Ampie schiarite in arrivo dalla serata su tutte le regioni. Temperature minime in aumento al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole, massime stabili o in generale rialzo. AGI