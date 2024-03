Meteo verso un miglioramento ma arrivano correnti fresche dai Balcani

Al Sud ancora possibilità di nuvolosità in aumento e acquazzoni o temporali pomeridiani. Da domenica temperature in rialzo.

Un promontorio anticiclonico si estende sul Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni meteo per lo più asciutte sull'Italia. Una circolazione depressionaria sui Balcani spinge invece correnti fresche verso le regioni del Sud Italia dove ci sarà ancora la possibilità di qualche acquazzone o temporalepomeridiano. Con l'arrivo del weekend una blanda saccatura depressionaria potrebbe transitare sulla nostra Penisola portando un aumento della nuvolosità venerdì e qualche pioggia sparsa sabato soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Più sole da domenica quando dovremmo avere anche un rialzo delle temperature. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che fino al termine della seconda decade di marzo non mostrano sostanziali variazioni con tempo per lo più stabile.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di Nord-Est. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in formazione sulla Pianura Padana.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo con sconfinamenti sul basso Lazio. Neve in Appennino oltre i 1500-1700 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino molti addensamenti sui settori tirrenici con locali piogge tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto su settori adriatici e Isole Maggiori con sole prevalente. Ampie schiarite in arrivo dalla serata su tutte le regioni. Temperature minime in aumento al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole, massime stabili o in generale rialzo.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio addensamenti irregolari su Piemonte, Liguria e Triveneto. In serata nuvolosità in progressivo aumento su tutti i settori ma senza fenomeni associati.

AL CENTRO Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche velatura in transito sui versanti Adriatici, tempo invariato altrove. In serata attesa nuvolosità irregolare tra Toscana e Umbria, in estensione sul Lazio nella notte.



AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio isolata instabilità tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in calo, salvo un aumento atteso sulle regioni di nord-ovest. Massime stazionarie o in aumento al centro-sud ed in lieve diminuzione al nord. AGI