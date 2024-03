Biden: "La Russia metterà a rischio l'Europa"

"Il Congresso deve approvare ora il disegno di legge bipartisan sulla sicurezza nazionale, che include finanziamenti urgenti per l'Ucraina. Dobbiamo agire prima che sia letteralmente troppo tardi. Perché, come ricorda la Polonia, la Russia non si fermerà all'Ucraina. Putin continuerà ad andare avanti, mettendo a rischio l'Europa, gli Stati Uniti e l'intero mondo libero". Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, risponde al leader del Cremlino, nel suo incontro alla Casa Bianca con il Presidente e il premier della Polonia, Andrzej Duda e Donald Tusk, in occasione del 25* anniversario dell'ingresso di Varsavia nella Nato.

Biden sottolinea che la Polonia "sta spendendo quasi il 4 per cento del suo prodotto interno lordo per la difesa, in gran parte acquistando sistemi di difesa e aerei americani". Il Presidente americano ringrazia Varsavia per "l'assistenza umanitaria con l'accoglienza di circa un milione di rifugiati ucraini. È incredibile quello che stai facendo - quello che stanno facendo i polacchi". Biden annuncia che, anche senza l'auspicato ok del Congresso, gli Stati Uniti assicurano per ora comunque "un pacchetto di emergenza per l'Ucraina utilizzando i risparmi sui contratti del Pentagono precedentemente approvati. Il pacchetto include munizioni e proiettili per aiutare Kiev a mantenere le posizioni contro i brutali attacchi della Russia per le prossime due settimane".

Accordo nella Ue su un fondo per le armi

Gli ambasciatori presso l'Ue hanno concordato in linea di principio una riforma del Fondo europeo per la pace, per sostenere l'Ucraina con un bilancio di 5 miliardi di euro per il 2024" per la fornitura di armi. Lo rende noto la presidenza belga di turno dell'Unione. "L'Ue - spiega - rimane determinata a fornire un sostegno duraturo all'Ucraina e a garantire che il Paese riceva l'equipaggiamento militare necessario per difendersi".

Il tweet di Borrell

"Ce l'abbiamo fatta: al Coreper abbiamo concordato il Fondo di assistenza per l'Ucraina. Il Fondo ci consentirà di aumentare il nostro sostegno militare all'Ucraina di altri 5 miliardi di euro. Il messaggio e' chiaro: sosterremo l'Ucraina con tutto il necessario per prevalere". Lo scrive su X l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell. AGI