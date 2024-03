Nel weekend torna il maltempo

Alta pressione che si espande tra Europa occidentale e Mediterraneo portando condizioni di tempo più asciutto anche in Italia. Come una coperta troppo corta pero' l'anticiclone non riuscirà a proteggere completamente la nostra Penisola ed ecco che venerdì il transito di una blanda saccatura dovrebbe portare un aumento dell’instabilità con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Sud. Nel corso del terzo weekend di marzo ci attendiamo poi un ulteriore impulso instabile con maltempo questa volta soprattutto al Nord e su parte del Centro. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la settimana Santa confermano una ripresa del flusso atlantico con vaste e profonde strutture depressionarie in movimento verso l'Europa. Non si esclude così un'altra fase di maltempo, anche intensa, nei giorni che precedono la Pasqua.

Previsioni meteo per oggi

Nord:

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nebbie, foschie e nubi basse soprattutto in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora addensamenti soprattutto al Nord-Ovest con tempo asciutto ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito ed addensamenti bassi su pianure e vallate.

Centro:

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento tra Abruzzo e Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con possibili piovaschi isolati sul Basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche foschie e nubi basse sui settori tirrenici.

Sud e isole:

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e con qualche velatura in transito, possibili locali piovaschi nelle zone interne della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sulle Isole Maggiori. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori ed in calo al Centro-Sud, massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione negativa sulla Sicilia.

Previsioni per domani

Nord:

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori Alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi sui settori nord-orientali, con nuvolosità medio-alta in transito altrove.

Centro:

Tempo stabile al mattino con nubi basse lungo le coste Tirreniche. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata atteso un aumento generalizzato della nuvolosita' con piogge sparse sui settori Adriatici.

Sud e isole:

Cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine. In serata atteso un aumento della nuvolosità su Molise, Campania e alta Puglia; peggiora nella notte su questi settori con piogge sparse, tempo invariato altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. AGI