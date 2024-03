Tempo instabile per la domenica delle Palme

Fine settimana delle Palme con tempo instabile e con pioggia che per la giornata di oggi (23 marzo) interessa soprattutto il Nord Italia mentre domani (24 marzo) anche il Centro-Sud, specie nelle zone interne e settori adriatici. Intenso maltempo atteso invece nella settimana Santa con i principali modelli che mostrano almeno due fasi con precipitazioni anche intense tra Martedì e Giovedì. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano piogge, temporali e anche neve in montagna prima di Pasqua. Il weekend di Pasqua potrebbe invece vedere un temporaneo miglioramento del tempo ma la distanza temporale rimane comunque elevata e dunque anche l'incertezza.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD - Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio locale instabilità sui settori alpini e prealpini, con neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri; sereno lungo la Pianura Padana. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni insistenti sul nord-est; neve in calo sulle Alpi fin verso i 700-800 metri.

AL CENTRO - Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosita' medio-alta in transito su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con molte nubi lungo i versanti Tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; addensamenti bassi attesi sui settori tirrenici e Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosita' alternata a schiarite. Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, ed in rialzo al nord; massime in rialzo al centro-sud, stabili o in calo al nord.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD - Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nubi sparse e ampie schiarite. Poche variazioni al pomeriggio salvo locali acquazzoni o temporali in sviluppo sul Triveneto. In serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

AL CENTRO - Nuvolosità in transito nella mattinata sulle regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi su zone interne e settori adriatici. Migliora dalla sera con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata al Sud con nuvolosità irregolare alternata ad ampi spazi di sereno. Poche variazioni in serata e nottata salvo locali piogge sul Molise. Temperature minime e massime in diminuzione al Centro-Nord e in rialzo al Sud. AGI