Ancora un po' di piogge al Nord prima del sole e clima mite

Archiviata la fase di maltempo delle festività pasquali il tempo risulta in graduale miglioramento ma non mancheranno ancora disturbi.

Archiviata la fase di maltempo delle festività pasquali il tempo risulta in graduale miglioramento ma non mancheranno ancora disturbi. Nella giornata di domani ecco che il transito di un piccolo cavetto d'onda porterà un aumento dell'instabilità sulle regioni del Nord Italia con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto invece al Centro-Sud ma con un po' di nuvolosità in transito. Nella seconda parte della settimana tempo più stabile per tutti grazie alla rimonta dell'alta pressione. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che, per il primo weekend di aprile, confermano un'esplosione della primavera grazie a un robusto promontorio anticiclonico sul Mediterranneo. Tempo più stabile con sole prevalente e clima molto mite con temperature anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Tempo nel complesso stabile al mattino sulle regioni settentrionali salvo locali fenomeni su Liguria e Alpi orientali. Al pomeriggio ancora qualche precipitazione possibile sul Triveneto con neve oltre i 1600-1700 metri sulle Alpi, sole prevalente altrove. Nuvolosità in aumento dalla serata.

Al Centro Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare qualche isolata pioggia solo sull'alta Toscana. In serata e nottata tempo asciutto con nubi sparse e schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni meridionali quando avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Sud e in rialzo al Nord.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi e piogge sparse, neve su Alpi e Appennini oltre i 1300-1400 metri. Al pomeriggio inizia a migliorare al Nord-Ovest, per lo più invariato altrove con quota neve in rialzo sui 1400-1600 metri. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, residui fenomeni al Nord-Est.

Al Centro Al mattino cieli per lo più nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Piogge in arrivo nelle ore pomeridiane tra Toscana e Umbria. In serata e nottata tempo asciutto su tutte le regioni, con ampie schiarite e addensamenti bassi sul versante tirrenico.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia. AGI