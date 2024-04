Fase mite fino al weekend, poi possibile perturbazione

Situazione sinottica che vede una serie di aree depressionarie disposte lungo i paralleli tra Oceano Atlantico, Gran Bretagna e Scandinavia. Proprio in atlantico l'area depressionaria andrà ad approfondirsi, determinando il richiamo di aria più stabile e mite sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Il promontorio d'alta pressione coinvolgerà la nostra penisola portando le temperature a salire notevolmente al di sopra delle medie del periodo, anche di 10 C. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano questa fase fino all'avvio della prossima settimana; a seguire i modelli propendono per l'ingresso di una perturbazione atlantica che potrebbe riportare pioggia e maltempo sulla nostra penisola.

Ecco in dettaglio le previsioni meteo per oggi:

- Al Nord: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio atteso un transito di velature su tutti i settori, qualche piovasco atteso sulla Liguria. In serata tempo del tutto asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al Centro: Al mattino attese nubi basse sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio qualche velatura in transito attesa sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al sud e sulle Isole: Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo da nord a sud.

In dettaglio le previsioni per domani, venerdì:

- Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito ed addensamenti bassi sulla Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di velature e ancora addensamenti bassi su Liguria e tra Veneto e Friuli.

- Al Centro: Al mattino attese nubi basse sulle regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ed addensamenti bassi lungo le coste tirreniche.

- Al Sud e sulle Isole: Giornata stabile su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o con al più il transito di qualche velatura. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in generale aumento da Nord a Sud. AGI