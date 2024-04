Tempo mite sull'Italia in attesa di una nuova perturbazione

La seconda settimana di aprile inizia con condizioni meteo stabili in Italia e tempo ancora mite a causa del vasto anticiclone disteso fin verso l'Europa orientale. Nei prossimi giorni però arriverà una saccatura atlantica in discesa sul Mediterraneo occidentale ed in successivo isolamento come goccia fredda.

Tempo in peggioramento soprattutto al Nord con piogge e temporali sparsi ma entro mercoledì qualche acquazzone raggiungerà anche il Centro-Sud. Previste un rapido ma molto breve calo delle temperature su valori che si porteranno in media o in qualche caso anche al di sotto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la seconda parte della settimana mostrano un nuovo rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale. Condizioni meteo in netto miglioramento e tempo stabile anche nel successivo weekend con temperature di nuovo in aumento.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Nuvolosità medio-alta in transito nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Addensamenti più compatti in serata e nottata con deboli piogge in arrivo sulle Alpi occidentali.

Al Centro Condizioni di tempo asciutto al Centro nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi per addensamenti alti in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata salvo addensamenti più compatti sui settori occidentali.

Al Sud e sulle Isole Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del Sud. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in ulteriore rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino nuvolosità irregolare in transito, con precipitazioni sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio fenomeni in estensione su Lombardia ed Emilia Romagna, con neve sulle Alpi occidentali. In serata precipitazioni estese a tutti i settori. Neve sui rilievi dai 1400 metri di quota.

Al Centro uvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata peggiora a partire dalla Toscana con qualche pioggia in arrivo, coperto altrove.



Al Sud e sulle Isole Cieli soleggiati sulle regioni peninsulari sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento sulle Isole Maggiori, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con velature in transito ovunque. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o in calo, specie al centro-nord. AGI